Nouvelle expo au Musée du Pays Ourthe-Amblève: "Géologie et vin", terre et vin intimement liés

Avec Thierry Veys, vinothérapeute

Cette exposition propose au travers de panneaux didactiques une découverte géologique de quelques terres de vignes de cépages français, une rencontre scientifique, géographique, historique et gustative. Les grands vins puisent en effet leurs arômes dans le sol. Le chablis sent l’iode de ses huîtres fossiles, le sancerre la pierre à fusil, le savennières le schiste chaud. Le conservateur a tenu à ajouter à l’expo une touche locale. "On a lancé un partenariat avec Thierry Veys, vinothérapeute bien connu à Comblain-au-Pont. Il a sélectionné huit vins qu’on a mis en scène dans une vitrine, chaque vin étant exposé à côté de"sa"roche, certaines fossilisées. Huit exemples concrets sont ainsi à découvrir."

Six découvertes en dégustation

Cerise sur le gâteau, des animations-dégustations en lien avec l’expo sont organisées par une œnologue de la région qui fait découvrir six vins belges et leur terroir les 1er avril, 22 avril, 27 mai et 17 juin de 15h à 17h. "L’animation est organisée au pied du mur géologique, endroit tout indiqué pour parler du sujet. Et s’il ne fait pas beau, on se replie au musée. La dégustation se fait sous forme de jeu/énigme."

Expo jusqu’au 25 juin, place Leblanc à Comblain-au-Pont. L’exposition temporaire est comprise dans le prix d’entrée du musée (3 €). Animation-dégustation: 25 € par personne. 0491/35 50 02