Ces élèves de Comblain-au-Pont vont en finale de robotique

La finale aligne une vingtaine de groupes participants, des jeunes de 9 à 16 ans, de Wallonie, de Flandre et du Grand-Duché du Luxembourg. La compétition va se réaliser en deux temps. Les jeunes doivent d’abord faire exécuter 15 missions et manœuvres précises à des robots Lego qu’ils ont programmés eux-mêmes. "Ce sont des déplacements, faire tourner une éolienne, déplacer des voitures dans un embouteillage… Ils ont 2 minutes 30 pour faire le maximum de missions."

Ensuite, ils devront défendre un prototype chargé de résoudre un problème spécifique. "On est dans l’ingénierie. Ici, cette année, il s’agit d’un souci de logistique de marchandises. Nous avons dû inventer un prototype qui est en cours de finition. Ce qu’on présente samedi est ce qui a été montré à la demi-finale mais en apportant des améliorations suggérées par les retours et critiques du jury."

Ce sont 11 élèves qui, sur base volontaire, seront les ambassadeurs des deux classes ce samedi à Genk. "Ils sont très excités et motivés. Ça mobilise beaucoup de monde, jusqu’à des parents qui viennent nous soutenir et nous aider."

C’est dans le cadre du cours d’informatique que les élèves portent le projet, depuis le mois d’octobre, chaque vendredi après-midi. "On a acheté un grand plateau de 3 m sur 1,5 m sur lequel on a construit une ville et des robots Lego programmés pour effectuer des manœuvres, précise Quentin Vanbrabant. Le travail se fait par essai-erreur. Le plus compliqué n’est pas de construire le robot mais de le programmer. On est au millimètre près dans les mouvements. Ça demande de la précision et de la rigueur."

Approcher la robotique et la programmation permet de travailler en transversalité avec d’autres matières. L’instituteur a bien saisi tout l’intérêt. "J’ai intégré ce projet dans les cours, quand on a abordé les notions de grandeurs, de mesures d’angle, de géométrie. L’idée, c’est d’apprendre en s’amusant. Les élèves viennent à l’école avec un objectif motivant." Le travail collaboratif – car tous les élèves ont participé – a également soudé les enfants entre eux. "Il y a un esprit d’équipe qui s’est créé."

Si les élèves comblenois gagnent la finale ce samedi, "même si les chances sont minces", confie leur instituteur au vu du niveau de la compétition ? Ils pourront rejoindre la grande finale internationale à Huston ou Marrakech.