Le magasin de seconde main Rebelote lance sa première bourse à Comblain-au-Pont

Il est possible de réserver son emplacement pour vendre ses propres articles mais il est aussi proposé, pour ceux qui préfèrent, de déposer les pièces au magasin qui se chargera de les mettre en vente. Les emplacements (2,5m) sont réservés vides au prix de 12 €. "Chacun peut venir avec sa table, ses tringles etc. et les dépôts peuvent déjà être réalisés maintenant, jusqu’au jeudi 9 février aux jours et heures d’ouverture de la boutique Rebelote, du mercredi au samedi de 10h à 18h", poursuit la gérante. Un dépôt pourra contenir jusqu’à 20 articles pour le prix de 5€ et 10% du total des ventes sera retenu. "Nous nous chargeons de la vente. La reprise des invendus est fixée au mercredi 15 février entre 10h et 18h." Les emplacements sont à réserver au 0476/59 18 91 ou à la boutique. Le paiement de la participation se fera par virement ou à la boutique. L’installation se fera le dimanche de 7 à 9h et le démontage à 16h.

Pour rappel, la nouvelle boutique Rebelote remplace l’ancien magasin de seconde main "La Belle à faire", initié par le CPAS de la Commune et qui avait fermé ses portes suite aux inondations. L’outil a été repris par la plateforme d’économie sociale Cortigroupe de Neupré, devenue également gestionnaire de tout le complexe communal dans le cadre d’un redynamisation des lieux.

Brocante de printemps le dimanche 12 mars de 9h à 16h dans les salles de fêtes du complexe communal, rue des Grands Près, 25 à Comblain-au-Pont. Entrée Libre. Bar et petite restauration sur place.