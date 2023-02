69 musées en version famille et enfants dont neuf en province de Liège

L’ASBL Musées et Société cherche à convaincre les établissements et le public d’une chose: les musées peuvent se mettre à "taille" d’enfants et intéresser même les plus petits. Avec son réseau "Marmaille & co", elle rassemble ainsi 65 musées à travers la Wallonie et la région de Bruxelles-Capitale, unis par la volonté de convaincre les familles de pousser leurs portes, avec l’opération "Viens t’a (musées) !" durant ces congés de détente qui débutent ce samedi. "Aujourd’hui, le musée se vit, c’est une expérience intergénérationnelle", insiste Aurielle Marlier, chargée de projet pour Marmaille & Co. C’est ainsi qu’en province de Liège, une multitude de musées ont fait le choix de s’adapter au public des familles avec différents événements: du théâtre de marionnettes au Musée de la vie Wallonne à Liège, la possibilité de créer son savon et de découvrir les plantes à savon au Musée de la Lessive à Spa, une visite au musée de la Ville d’eaux à Spa avec les héros d’Alice aux pays des merveilles, des visites et animations au Prehistomuseum à Flémalle qui permet de découvrir de manière ludique l’archéologie expérimentale, un atelier créatif au Musée des transports en commun de Wallonie à Liège, un stage "Les musées font leur carnaval" à l’Aquarium de Liège, un atelier bricolage sur les animaux et une visite de l’exposition National GeographicPhotoArk à l’Abbaye de Stavelot ou encore la création d’un masque de carnaval à la manière de Mondrian à la Boverie de Liège. On pointera aussi, proche de chez nous, des activités spécifiques au Musée d’Ourthe-Amblève à Comblain-au-Pont (04/369 99 76) qui invite les petits à devenir des explorateurs. Munis d’un carnet, ils sont invités à découvrir l’histoire de l’Homme de la Préhistoire à nos jours en Ourthe-Amblève puis à partir explorer le parc des sculptures sur les hauteurs de Comblain-au-Pont à travers des jeux et énigmes. La balade sera récompensée par l’ouverture d’un coffre-fort découvert par Pierre et Pierrette, les deux mascottes du musée. L’activité de Comblain est organisée du 18 février au 5 mars, de 13h à 17h, du mardi au dimanche, au prix de 3 € (gratuit pour les moins de 4 ans, 1,50 € pour les 4-12 ans).