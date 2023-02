Bientôt les 25 ans pour la foire aux livres de Poulseur à Comblain-au-Pont

La foire de Poulseur est la doyenne des foires aux livres de la province de Liège. Elle va d’ailleurs prochainement célébrer son quart de siècle d’existence. Une prouesse de longévité d’autant plus impressionnante que la pandémie de Covid-19 ne l’a pas épargné. "Il y a un avant et un après Covid, explique Véronique François, qui chapeaute l’organisation de l’événement. L’engouement s’est un peu estompé avec le confinement mais les choses reprennent tout doucement. On continue à se maintenir et ce, depuis plus de deux décennies. En novembre prochain, ça fera même 25 ans que la foire est organisée, ce n’est pas rien."

Si le nombre de visiteurs a diminué ces dernières années, la foire aux livres de Poulseur a encore de beaux jours devant elle. "Il y a forcément un peu moins de monde qu’il y a dix ans mais les exposants y trouvent toujours leur compte, c’est l’essentiel. En dépit des temps difficiles, les gens restent fidèles à la foire."