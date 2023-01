La plateforme d’économie sociale lance une formation en boucherie en avril à Poulseur

Cette formation, qui devrait débuter en avril, propose aux stagiaires des cours pratiques et théoriques de 34h30 par semaine sur une durée d’environ un an. Elle sera délivrée par un ou deux professionnels (les appels à candidatures sont lancés) qui encadreront les stagiaires dans l’ancien hôtel de Poulseur, en face de la place, qui sera totalement rénové. "Nous avons signé un bail emphytéotique avec la Commune, propriétaire. Au rez-de-chaussée se donnera la formation et à l’étage, à terme, on prévoit des logements APL (NDLR: Aide personnalisée au logement). Les travaux de transformation et rénovation ont déjà commencé au sein de l’ancien restaurant. On rend l’outil attractif et aux normes. C’est là que tout sera organisé."

La formation prévoit également, en dehors des cours, un accompagnement social et un suivi pédagogique de chaque stagiaire pour une prise en charge globale. Si la formation n’est pas certifiante, elle se clôturera par un stage d’un mois dans une entreprise avec l’objectif d’engagement.

Le projet de formation par le travail va encore plus loin avec la création d’une boucherie locale, accessible au public. On y vendra les pièces de viandes et les préparations réalisées par les stagiaires, des viandes issues d’une filière locale. Et pour augmenter l’attractivité et l’aspect circuit-court, la boucherie sera également un magasin de proximité proposant des produits locaux, comme une petite épicerie de village. "Il y a dans la région une attente de la population pour ce type de commerce et on espère que les gens soutiendront le projet, seront nos clients."

Les candidatures peuvent déjà être déposées

Côté timing, tout avance déjà bien. Les travaux dans le bâtiment sont en cours. Si tout se déroule comme prévu, la formation devrait démarrer le 1er avril et dans les mois suivants, en septembre espère-t-on, la boucherie ouvrira ses portes. "Ceux qui sont déjà intéressés par la formation peuvent se manifester au 04/371 55 30. Il n’y a pas de conditions particulières ni de prérequis pour suivre la formation. Nous analyserons chaque candidature, souligne le directeur. On prévoit des inscriptions permanentes tout au long de l’année car chacun avancera à son rythme."

Il existe actuellement très peu de formations spécialisées dans les travaux de boucherie et c’est donc une belle opportunité pour le secteur qui voit le jour. "C’est un métier en pénurie . Certaines grandes surfaces commencent même à organiser leurs propres formations, en interne, pour faire face au manque de préparateurs bouchers", indique Jean-Paul Étienne.