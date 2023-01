La Marquise de Say de Comblain-au-Pont déménage : gros déstockage ce week-end

La boutique "Marquise de Say" fait une pause… C’est officiel, après plusieurs années riches en événements et une renommée acquise dans toute la région, le commerce spécialisé dans les créations en dentelles, les corsets, la lingerie, les costumes et les robes de mariée, ferme ses portes à Comblain-au-Pont. Mais pour quelques mois seulement, le temps de rebondir… ailleurs. "Le bâtiment est mis en vente. Après des mois de doutes et de remise en question, j’ai décidé de fermer, explique Cindy Dieudonné. Mais l’activité continue et nous allons déménager, dans un endroit que nous ne dévoilons pas encore mais qui sera plus visible et mieux agencé. Ce sera dans six mois environ. Un nouveau départ en quelque sorte, un regain de nouveauté. Et je vais davantage me concentrer sur la lingerie et les robes de mariée, c’est ce qui me procure le plus de plaisir."