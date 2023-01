Le recyparc de Comblain-au-Pont ferme quatre mois, dès mardi

"En 2023, sept de nos recyparcs s’engagent dans une modernisation de leurs infrastructures, qui seront remises aux normes, modernisées, améliorées sur le plan énergétique et rendues plus confortables pour les eco-guides (NDLR: ceux qui gèrent le site, appelés auparavant préposés), explique Christian Marlier, chef de service du département recyparc chez Intradel. Les deux premiers parcs à être concernés sont ceux de Comblain-au-Pont et Chaudfontaine."

À Comblain-au-Pont, la rénovation se concentrera sur les bâtiments uniquement, il n’y aura donc pas de modification sur le circuit, l’accès ou l’organisation des conteneurs. Rien ne changera pour les usagers une fois le recyparc rouvert. "Les infrastructures de Comblain sont des conteneurs vétustes qu’il était temps de remplacer, poursuit le chef de service. Un nouveau bâtiment en dur va être construit, sensiblement plus grand. Les sanitaires, les douches, les bureaux, le réfectoire seront mis aux normes. Les deux éco-guides qui y travaillent disposeront d’un nouveau confort." Des panneaux solaires et une pompe à chaleur équiperont le bâtiment qui sera par ailleurs bien isolé, "car nous voulons améliorer les performances énergétiques de nos sites et recourir aux énergies renouvelables".

Pour réaliser ce chantier de quatre mois, il était inimaginable de ne pas fermer le parc. "C’est conséquent en termes de durée et de moyens mis en œuvre. Car il y a aussi des travaux de génie civil aux abords. Les travaux débutent le 16 janvier précisément mais on ferme déjà le site le 10 pour préparer le chantier."

Se rabattre sur les parcs de Ferrières, Esneux et Ouffet

Pour avertir les usagers de cette fermeture de longue durée, Intradel a fait placer une affichette explicative à l’entrée du site, a communiqué l’information via ses canaux (site web, réseaux sociaux) et via les Communes concernées.

L’intercommunale invite les citoyens à se rabattre vers un des trois recyparcs les plus proches de Comblain-au-Pont: Ferrières (route de Marche), Esneux (rue Gobry) et Ouffet (rue de Hody). Pour les deux derniers jours d’ouverture (ce vendredi et ce samedi), doit-on s’attendre à un rush sur le site comblinois et faut-il éviter de s’y rendre ? Normalement non. "Ça reste un petit parc rural et nous sommes en période creuse. Le recyparc rouvrira juste à temps pour la haute saison, en mai. Le planning du chantier se met bien."

Intradel annonce que six autres parcs à conteneurs s’engagent dans le même chantier de rénovation au cours de l’année 2023: Chaudfontaine (en même temps que Comblain-au-Pont) ; Flémalle 1, Aywaille et Spa (le début des travaux est estimé à la fin du printemps) ; Liège-Glins et Liège-Chênée (le planning n’est pas encore arrêté).