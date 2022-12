Michel Marchal tire le portrait de Poulseur dans un livre

Michel Marchal a enseigné durant 35 ans dans les écoles communales de Comblain-au-Pont et il habite depuis toujours à Poulseur, son village de cœur. Il aime observer les paysages qui l’entourent, le patrimoine, l’histoire locale. C’est ainsi qu’à 65 ans, le jeune retraité a décidé de consacrer un livre à Poulseur, publié en autoédition. " Je voulais rendre hommage à mon oncle qui a élaboré un site web sur Poulseur consacré aux images, aux photos anciennes, aux “historiettes” du village. Je trouvais intéressant de dresser le portrait du village dans le temps au travers de photos d’époque, de photos actuelles, éclairées par des textes explicatifs ", détaille l’auteur. Poulseur est marqué par un paysage industriel tourmenté, des vestiges médiévaux, le développement des carrières, une ligne de chemin de fer, un tram, la présence de l’Ourthe… " Ce paysage est le résultat de siècles et de siècles d’actions humaines ", souligne-t-il encore. Pour son livre, Michel Marchal a sillonné la région à la recherche de documents et photos, au Musée d’Ourthe-Amblève, à l’association Qualité Village Wallonie, chez des passionnés d’histoire locale… " Un Poulseurois dispose d’une impressionnante collection de photos anciennes léguées par un collectionneur. J’ai aussi trouvé des informations sur les conditions de vie des carriers dans les textes de ma grand-mère. J’ai rencontré beaucoup de passeurs de mémoire. " Le livre est à la fois descriptif et historique, relayant des histoires, des descriptions, des anecdotes illustrées par de nombreuses pièces de collection. " J’ai essayé de mettre en parallèle des photos du XIXe ou XXe siècle avec des clichés actuels. " Le livre (17 €), dont 130 exemplaires ont déjà été vendus, se trouve dans plusieurs commerçants comblinois. On peut aussi le commander via www.publier-un-livre.com/.