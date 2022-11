La direction a fait savoir en ce début de semaine qu’elle souhaitait redéployer l’ensemble des activités sur ses sites d’Ans, Micheroux et Herstal. Les raisons ? Elles sont au nombre de trois.

"Nous observons depuis plusieurs années une diminution progressive de l’activité en polycliniques extérieures, précise Julie Missaire, chargée de communication au sein de la clinique André Renard. Ce recul d’activité s’explique en partie par la pénurie généralisée de main-d’œuvre tant au niveau médical que paramédical. Le secteur des soins de santé dans son ensemble est en grande souffrance. De plus, il faut souligner une conjoncture socio-économique difficile qui, malheureusement, ne va pas trouver d’issue miraculeuse à court terme. Enfin, l’explosion des coûts en général et des coûts énergétiques en particulier constitue un point important dans notre budget global."

À Poulseur, dans le bâtiment situé au numéro 30 de la rue des Écoles, ce sont une dizaine de personnes qui travaillent (accueil, dentiste, acupuncteur, dermatologue, logopède, ophtalmologue, ORL). "Plusieurs pistes de redéploiement sont d’ores et déjà à l’étude. Elles seront proposées et discutées avec le personnel et les indépendants concernés lors d’une assemblée extraordinaire fin de ce mois."

Le bâtiment appartient à Solidaris

Si la direction de la clinique André Renard souhaite une réorganisation assez rapide durant les premiers mois de 2023, elle précise qu’ "il s’agit d’un objectif non contraignant". "Si un traitement particulier a été entamé à Poulseur, nous veillerons à ce que le patient puisse l’achever sur ce site", précise Julie Missaire. Une fois vidé, que deviendra le site de Poulseur ? "La clinique André Renard était locataire des lieux qui appartiennent à Solidaris."

Du côté de la Commune de Comblain-au-Pont, c’est forcément la déception qui prédomine. "C’est un service de proximité qui était bien utile pour la population comblinoise mais aussi pour plusieurs communes voisines du Condroz, souligne le bourgmestre, Jean-Christophe Henon. C’était aussi très pratique en termes de mobilité. Je regrette ce choix mais nous n’avons aucune prise sur cette décision."

Il est à noter que la polyclinique de Chênée, située rue Neuve, va subir prochainement le même sort que celle de Poulseur.