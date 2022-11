C’est parti pour les « Mercredis du vêtement »

C’est en effet toute une filière locale de recyclage qui est mise sur les rails, mettant autour de la table de nombreux acteurs: le CPAS, porteur du projet, l’ADL (Agence de développement local), la Commune, l’ASBL La Teignouse (qui gère un magasin de seconde main, Fanfreluche, à Aywaille) et la plateforme d’économie sociale Cortigroupe de Neupré (qui gère la boutique de seconde main Rebelote, récemment inaugurée à l’ancien complexe communal de Comblain-au-Pont).

C’est tout un cycle du vêtement qui est organisé par ces acteurs locaux, dans un objectif de circuit court et d’économie circulaire. "La collecte des vêtements, tous les mercredis, est centralisée à l’ancienne gare du vicinal, qui sert déjà de dépôt au CPAS et qui sera notre point de collecte central", poursuit la directrice. Ce bâtiment fait l’objet d’un projet de rénovation porté par la Commune. Il devrait à terme devenir un espace multiservice destiné à favoriser l’économie circulaire via des ateliers de réparation et de création. "Les travaux sont prévus en 2024." En effet, en plus des vêtements, bien d’autres "objets" pourront y être stockés, réparés, remis en circulation, revendus: mobilier, petit électro, vélo… "Pour ce faire, on a déposé plusieurs appels à subsides dont un qui nous a été accordé et qui nous met un mi-temps à disposieiotn dès 2023".

C’est donc dans cette ancienne gare du vicinal que depuis le 5 octobre, les bénévoles des deux boutiques de seconde disposition partenaires (Fanfreluche et Rebelote), accueillent les premiers dons de vêtements, les trient et les remettent dans leurs rayons, à tout petits prix. Et ce qui n’est pas mis en vente ? Il est recyclé via les bulles Terre. Mais à terme, dans ce nouvel "atelier", les "rebuts" seront eux aussi pris en charge: réparés, recousus, upcyclés, voire même réutilisés pour créer de nouveaux vêtements. Le CPAS envisage aussi d’intégrer dans la filière d’autres ASBL ou structures qui pourraient bénéficier des dons. "On lance un partenariat d’économie sociale et circulaire en Ourthe-Amblève. Et c’est assez unique en son genre, un projet pilote.Les mercredis du vêtement sont là pour lancer la dynamique, pour amorcer la pompe", assure Nathalie Monfort. Si la finalité du projet est environnementale, économique, sociale, elle est aussi et surtout socioprofessionnelle. "Des articles 60 sont mis à disposition des différents partenaires. On remet au travail des personnes précarisées."

En attendant, concrètement, comment procéder pour les dons de vos vêtements ? Il suffit de se rendre à l’ancienne gare du vicinal (rue du Vicinal 19) chaque mercredi de 13h à 17h. Il est impératif que les habits soient en bon état, non tachés, non troués et lavés. "Ils seront valorisés dans la filière aussi bien pour les personnes précarisées que pour le grand public. Il y a tellement de vêtements qui dorment dans les armoires…"

0470/06 39 23