Les huit plaines de jeux « land art » sont terminées

Cette semaine, la dernière plaine de jeu, la plus emblématique, a été achevée. Elle est située place Leblanc à Comblain-au-Pont, à l’endroit stratégique de la Maison des découvertes, du site de la tour Saint-martin et des commerces horeca avoisinants, un lieu de passage des touristes et des locaux. L’opération la plus délicate s’est clôturée avec succès: la pose d’une passerelle de 700 kg qui relie la tour du donjon de Montuy, un vestige du château, à la colline. "L’objectif est d’ouvrir cette tour au public qui peut y monter et profiter d’un splendide point de vue via la toiture vitrée, précise Xavier Van Rooyen. On a décidé d’intégrer ce donjon dans la plaine de jeu. Par cette passerelle bardée de bois et haute de 90 cm, les enfants doivent ramper, s’accroupir pour rejoindre la colline plus haut où un toboggan leur permet de redescendre. Dans cette zone haute, à terme, un développement est encore possible. Pour installer cette passerelle qui modernise l’édifice tout en lui apportant une touche de modernité, on a dû recourir à une imposante grue. L’opération fut délicate." Au pied du donjon, divers jeux ont été installés: tourniquets, modules d’escalade, trampoline au sol… Cette nouvelle zone pour les familles sera accessible fin novembre.

Quant aux sept autres nouvelles plaines de jeux "land-art", elles sont déjà accessibles depuis mi-juillet. Elles se trouvent au clos Nolupré à Géromont, rue Joseph Paulus à Comblain-au-Pont, rue du Grand Pré 25 (au complexe communal) à Comblain-au-Pont, rue Hubert Lapaille à Poulseur, place Puissant (à la Carambole, entre l’église et la gare) à Poulseur, rue Félix Thomas à Sart et rue du Fawtay à Sart.