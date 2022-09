L’école Saint-Joseph et la Teignouse, main dans la main, pour manger sain

À gauche, l’ASBL de la Teignouse dont une des missions est de favoriser l’inclusion au travers de multiples activités. À droite, l’école maternelle et primaire Saint-Joseph qui souhaite conscientiser ses quelque 100 élèves au manger local et sainement. Et au centre? Un projet qui réunit l’association et l’établissement scolaire deux fois par mois, sous la forme de repas (3,50 €) concoctés dans les cuisines de l’école par des bénévoles à destination des petites têtes blondes.