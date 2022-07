Des fleurs dans l’Ourthe pour se souvenir

Pour se souvenir des inondations, un lancer de fleurs dans l’Ourthe a été organisé ce vendredi par Sarah Wittorski. Suite aux tristes événements de l’année passée, et avec l’aide de quelques personnes solidaires, cette jeune femme avait créé un centre de dons, La Fourmilière. "J’habite Anthisnes et je suis originaire d’Esneux. Toute ma famille était inondée, mais je ne pouvais accéder jusque-là. Étant éducatrice de rue et habituée à l’action, je ne pouvais rester là sans rien faire. J’ai demandé aux autorités communales l’autorisation d’ouvrir la Maison du Peuple et y recevoir des personnes touchées par l’inondation. Mon amie Cindy est venue me retrouver et c’est là qu’a commencé une aventure merveilleuse, durant au total 5semaines. Au début, j’ai dormi sur place et nous avons créé un centre de dons, qui tournait de manière incroyable: nous avons reçu 300kilos de farine du gouverneur, des ananas des Pays-Bas, des brouettes, absolument de tout. Un barbecue permanent était organisé sur la place, où nous cuisions jour et nuit ce qui venait des surgélateurs des habitants. Le cuisinier de la Taverne du Château faisait à manger avec les dons. Nous avons reçu beaucoup d’aide de Flamands. Plus de 50 familles ont pu avoir des repas deux fois par jour grâce à cette solidarité. Tony Martins, président du club de foot de Poulseur, était présent le 15juillet. En voulant préparer du café, nous nous sommes aperçus qu’il n’y avait plus de courant électrique. Nous avons remédié au problème et nous avons été en distribuer dans le village. Les deux congélateurs étaient remplis de viande que nous avons donnée, des repas étaient disponibles tous les jours pour les sinistrés, bénévoles, pompiers." L’organisatrice conclut: "J’ai voulu organiser une manifestation, toute douce et gentille, pour que les gens se parlent s’ils en ont besoin, se prennent dans les bras, et pour leur dire que nous sommes toujours là. Beaucoup de personnes n’ont pas voulu venir, car c’était trop difficile pour eux. Un grand nombre de situations sont encore loin d’être réglées…"