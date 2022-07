Comblain-au-Pont: la salle du basket sera rasée pour y construire un hall sportif partagé

Et c’est ce qui s’appelle un retournement de situation inattendu alors que le projet initial (un hall sportif construit de l’autre côté, rive droite, rue du Vicinal) avait été stoppé net en décembre 2021, au vu de l’augmentation des coûts et de la note finale.

La Commune a eu trois mois pour rentrer ce nouveau dossier, mené en urgence. "Il s’agissait d’un appel à projets pour des infrastructures sportives partagées, indique l’échevin des Sports, Jean Paulus. Ça rentrait vraiment dans notre philosophie mais il a fallu mettre les bouchées doubles pour rentrer ça à temps. Notre hall met autour de la table plusieurs partenaires: le basket, les écoles et les clubs sportifs. Nous sommes allés défendre notre dossier auprès du ministre Dolimont. On n’a plus de hall sportif sur la commune et la salle de basket, obsolète et énergivore, nécessite des travaux trop importants que le club ne peut financer. Ici, la Commune rassemble tous les besoins sportifs en un endroit. Et le basket peut ainsi continuer à évoluer, en gardant ses sous."

Pour mettre sur pied le projet, le BCMailleux Comblain a été consulté ainsi que les clubs sportifs comblenois afin d’évaluer les besoins et demandes en termes d’infrastructures. En un temps record, au terme de nombreuses réunions et brainstorming, encadrés par un consultant, le dossier a été ficelé. Et accepté.

Concrètement, le club de basket, propriétaire du terrain et de la salle, rue du Moulin, signe un bail emphytéotique avec la Commune, mettant à disposition le site pour une durée de 50ans. La Commune se charge de raser la salle et de reconstruire un hall sportif qui sera plus grand, aux normes, plus moderne et énergétiquement efficace. Au programme: quatre vestiaires collectifs, deux vestiaires pour les arbitres, des sanitaires avec accès PMR, un terrain qui servira à plusieurs disciplines sportives, des gradins, des locaux techniques, une cafétéria avec vue sur la salle et une mezzanine pouvant accueillir d’autres activités (yoga…). " Le basket disposera bien entendu d’un droit d’utilisation pour une grande partie des plages horaires , indique l’échevin. C’est le club-phare de la commune, avec un haut niveau sportif (TDM2) et une importante équipe de jeunes."

Au cœur du village

Mais la salle sera aussi accessible aux cinq écoles de l’entité. "Les écoles d’Oneux et de Comblain-au-Pont sont les plus proches et pourront y venir à pied", indique l’échevin.Plusieurs clubs sportifs ont aussi montré leur intérêt pour occuper les lieux: le club de mini-foot de Géromont, le club de tennis de Mont ou le club de foot de Poulseur. "L’intérêt de ce projet, c’est qu’on a créé un hall sportif à taille humaine, à vocation locale, en plein centre d’un village, accessible par des cheminements piétons. C’est assez rare…", insiste Jean Paulus.

Le projet n’en est toutefois qu’à ses débuts. Il faut encore désigner un auteur de projet, les entrepreneurs, déposer le permis… On ne verra pas le hall sortir de terre avant début 2024, estime la Commune. Il faudra aussi délocaliser le club de basket Mailleux Comblain pendant le chantier, probablement pendant au moins un an. " Tout ça est en réflexion. Le club pourrait être accueilli à Aywaille ou Hamoir", conclut l’échevin.