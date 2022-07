De l’eau non-potable dans plusieurs rues de Poulseur

La CILE (Compagnie intercommunale des eaux liégeoises) a lancé lundi un appel à la non-consommation de l’eau du robinet dans plusieurs rues du village de Sart. Depuis, la fourniture d’eau reste momentanément perturbée dans les rues de la Heid, Félix Thomas et Lelièvre et ce jusqu’à jeudi soir ou vendredi matin au plus tard. L’eau ne peut plus être utilisée à des fins alimentaires, vaisselles, d’hygiène dentaire ou de soins médicaux, même bouillie. Elle peut toutefois être utilisée telle quelle pour tout autre usage. « Des usagers ont constaté une altération du goût de l’eau du robinet sur une petite partie du réseau, explique-t-on à la CILE. Les premières analyses n’ont constaté aucune absence de conformité mais par mesures de précaution, nous avons décidé de déclarer l’eau non-potable. » Entre-temps, les hommes de l’intercommunale ont procédé à un nettoyage complet du réseau et de nouvelles analyses sont en cours. « On ne nous fait plus remonter des problèmes de goût mais nous attendons les résultats définitifs, jeudi soir ou vendredi matin, pour informer d’un retour ou non à la normale. » Des bidons de 10 litres ont été distribués dans les maisons concernées. La CILE rappelle aussi la nécessité de vidanger, pour ceux qui en ont, le boiler d’eau chaude individuel afin de garantir le renouvellement de l’eau au niveau du réseau d’eau chaude de l’installation privative. S.L.