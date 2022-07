Fête médiévale: on l’attend depuis 3 ans!

Cadre exceptionnel

Le retour des festivités se déroulera dans une formule classique: des compagnies, animations et spectacles qui investissent le parc Saint-Martin et son donjon médiéval ainsi que la plaine au pied de la réserve naturelle des Roches noires, classées. "Il faut dire que le cadre est exceptionnel et bien dans le thème. C’est notre plus bel atout", souligne la présidente.

Sur la plaine, s’installera le campement des chevaliers, des archers et de leurs accompagnateurs. "Ils organiseront des joutes et des combats." Le parc Saint-Martin, lui, abritera le marché artisanal sous ses tilleuls centenaires. "Les artisans sont sélectionnés de manière stricte sur un critère d’authenticité de leurs produits. Il s’agit de véritables artisans qui fabriquent eux-mêmes leurs produits et les font déguster aux visiteurs." Une exposition de céramique se tiendra également dans la Tour Saint-Martin.

Durant les deux jours, une centaine de combattants et acteurs effectueront des animations et des démonstrations de combats. Une vingtaine d’archers, avec leur campement, procéderont à des initiations de tir. Deux campements animés reconstitueront la vie quotidienne du Moyen Âge. On croisera aussi des cavaliers, des musiciens ambulants, des jongleurs, des rapaces, des conteurs, des cracheurs de feu, un magicien et même… un pickpocket! "Nous invitons une quinzaine de compagnies qui viennent de la région, des habituées comme les Archers du Val d’Amblève, composé de Comblenois et qui est à l’initiative de l’événement, ou des nouvelles compagnies comme les Vikings de Norsemen Clan, un groupe qui s’est créé pendant le confinement et pour qui c’est la première fête médiévale.On vise des groupes locaux qui viennent de Theux, de Ferrières… La spécificité de note festival, c’est qu’on peut regarder mais aussi participer." Une enceinte de jeux sera réservée aux enfants: ils pourront s’exercer aux jeux médiévaux, encadrés par la Maison des jeunes de Géromont. Il y aura bien entendu aussi de quoi se restaurer et se désaltérer: bar à vins, cidre, cervoise, hypocras, cochonnailles…

Sur les deux jours, les organisateurs attendent 5000 personnes. "Et le temps est avec nous. On annonce chaud, mais pas trop, le temps idéal, se réjouit le comité, qui rappelle que la fête se veut conviviale et accessible à tous. Une fois sur le site, tout est gratuit, à part les boissons et la restauration. Les enfants de moins de 12ans, accompagnés, ne payent pas d’entrée. Notre festival veut privilégier les familles. "

Samedi 9 juillet de 13 à 18h et dimanche 10 juillet de 11 à 19h au parc Saint-Martin. Entrée: 10€ par jour (15€ pour les 2 jours), gratuite pour les enfants. 04/3692644. www.visitcomblain.be/fete-medievale