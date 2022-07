Modernisation

Bpost a l’obligation légale, dans son contrat de gestion, d’installer un distributeur dans les communes qui n’en comptent plus. La Commune de Comblain-au-Pont en avait ainsi fait la demande officielle. Bpost a profité de travaux de modernisation du bureau de poste pour y ajouter une "zone Lune", une zone accessible à large horaire, sans présence humaine, où on retrouve des distributeurs ainsi que des box permettant de déposer des courriers et colis pré-affranchis. "Le bureau de poste devait être modernisé, indique Veerle Van Mierlo, porte-parole de bpost. La transformation consistait à rafraîchir la zone de guichets, à agrandir l’espace pour les colis et l’installation de cette zone lune.Cette modernisation se fait en fonction de l’évolution du marché: moins de lettres, plus de colis…" Depuis le mois de mai, les travaux sont en cours et les bureaux de poste avaient été placés temporairement dans un conteneur.

7jours/7 de 6h à 23h

Si le distributeur sera déjà accessible le 8 juillet, il faudra attendre le 28juillet pour accéder au nouveau bureau de poste. "Et pour effectuer le déménagement, il sera fermé durant trois jours, du 25 au 27juillet", précise encore la porte-parole.

À noter que le nouveau distributeur, qui se trouve sur la gauche du bâtiment, est accessible tous les jours de 6h à 23h et s’adresse à tous les clients, quelle que soit leur banque.

Pour rappel, Comblain-au-Pont a vu déserter les banques petit à petit: ING en 2019, puis Belfius en février 2021. La Commune perdait ainsi sa dernière machine. "Une catastrophe", lançait alors le collège communal qui avait sollicité rapidement bpost.