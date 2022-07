C’est donc la spéléologie, cette activité encadrée par l’ASBL The Outsider Ardennes, qu’ont testée Carine et ses deux filles, Camille et Clémence, pour vous. Pour leur découverte, la petite famille a été accompagnée de Jean-François, moniteur spéléologue expérimenté, et de huit autres participants, tous novices.

Première étape: s’équiper. Un casque, une lampe frontale et une corde, c’est tout. Une fois le casque réglé et la corde bien attachée autour de la taille, il faut entamer l’ascension de la pente pour trouver l’entrée de la grotte, à environ 1km du point de départ. Située sur les hauteurs de la ville, la Grotte de Comblain a été creusée par des eaux souterraines qui résurgent à la source du Moulin au centre du village. Si une partie aménagée est accessible à tout le monde, une autre partie de la grotte est destinée aux plus courageux.

À peine arrivées, premier exercice: petit passage par un petit trou juste à l’entrée, afin de voir si chacun se sent capable, et déjà, l’équipe comprend qu’il va être difficile de ressortir propre de la grotte. S’en suit une heure et demie sous terre, durant laquelle, dans la fraîcheur, il est difficile de se frayer un chemin car, par moments, la roche ne laisse que très peu d’espace pour passer. "Il ne faut pas hésiter à se déplacer à quatre pattes voire même à plat ventre." Clémence et Camille n’ont cependant eu aucun souci pour ouvrir la voie après Jean-François, distançant même parfois leur maman et le reste du groupe. "La petite taille des filles les avantage" , commente-t-il en riant.

Des pentes abruptes sont aussi à escalader à la force des bras et à l’aide d’une corde. Des talents d’escaladeurs sont appréciables pour gagner en efficacité. Au retour à l’air libre, vous comprendrez donc pourquoi une tenue de rechange est requise.

Carine et ses filles ressortent de cette expérience avec un grand sourire. « Malgré notre appréhension, nous avons réussi à franchir chaque obstacle. » Elles vous recommandent cette activité, avec un conseil: « Ayez confiance, vous pouvez le faire! »