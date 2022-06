100 bougies pour la librairie

La librairie, c’est le cœur d’un village. Et à Comblain-au-Pont, la Librairie Génération le fait battre depuis 100 ans. Quatre générations de femmes ont fait vivre ce commerce qui organise pour l’occasion un week-end anniversaire festif. Au numéro 7 de la rue de Liotte, il y a toujours eu un commerce. On a d’abord connu un bourrelier, vendeur d’articles en cuir pour chevaux, ainsi qu’une pension de famille pour les carriers. Puis on y a vu naître un café flanqué d’une petite épicerie, tenu par Alice Delcommune dès 1932… C’est dans les années 50 que le commerce va être développé en librairie quand il a été repris par la fille, Marie Dumont. " Son mari allait chercher les journaux à la gare avec sa charrette et il vendait déjà la moitié de son stock sur place, aux navetteurs. C’était l’époque où on vendait 70 gazettes par jour", explique Sylvie, l’actuelle gérante. Dans les années 80, la fille, Claudine Gillet-Goffin, reprend les deux commerces pendant près de trois décennies avant de les remettre à sa belle-fille, Sylvie Goffin, en 2014. Elle était comptable mais avait la fibre du commerce. Elle est devenue la garante du lieu. "Mais j’ai voulu aussi moderniser la librairie, pour qu’elle s’adapte à son temps, qu’elle évolue pour répondre à de nouvelles demandes.J’ai supprimé l’espace épicerie pour agrandir la librairie. De gros travaux ont été entrepris. Tout a été refait de fond en comble." Et elle a repensé le commerce. La loterie, la presse et le tabac, ce n’est plus assez pour vivre. "Il faut se diversifier." La librairie propose des cartes de bus, le dépôt de colis, les paris sportifs, de la papeterie, les photocopies, l’imprimante, l’envoi de mails, des articles cadeau et un rayon livre de plus en plus fourni. "Les livres, c’est vraiment ma force. J’ai toutes les nouveautés mais je mets aussi en avant les auteurs locaux et ce que les clients me demandent. J’ai aussi créé un partenariat avec les écoles de la commune pour les livres scolaires. Depuis peu, je fournis aussi deux bibliothèques communales." Si la librairie a évolué, elle a gardé son âme rassembleuse et de lieu de rencontre du village. "Quand une personne cherche quelque chose ou a un problème, les villageois disent: “va chez Sylvie, elle t’aidera!” Je reste un commerce de proximité. La librairie est un repère pour les gens, un lieu important pour les gens isolés.J’essaye de garder cette convivialité". Et puis Claudine, l’ancienne patronne, continue à venir derrière le comptoir donner un coup de main à sa belle-fille. "Elle est comme chez elle ici. C’est sa deuxième maison!"