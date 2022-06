Nicolas Pitot, le peintre de l’émerveillement, a son expo à Comblain-au-Pont

Pitot se classera donc aisément dans la catégorie des peintres paysagistes, lui qui peint principalement à l’huile des paysages animés ou purement naturels. Ayant creusé son sillon, il fera cela toute sa vie et vivra de ses peintures. Les visiteurs pourront découvrir dans l’exposition une composition de la vie quotidienne à Comblain, un jour de marché sur la place Leblanc. On reconnaîtra également le quartier de Liotte reflété dans les eaux de la rivière mais encore l’église du village, plongé dans une atmosphère neigeuse. Si les paysages de Comblain-au-Pont et ses environs ont principalement été retenus dans le cadre de cette exposition, d’autres reliefs wallons sont aussi à découvrir. " Il a une thématique sur l’industrie à Liège: les terrils, les péniches, il aimait beaucoup tout ça" , développe le commissaire. L’expo est à voir du mardi au dimanche entre 13h et 17h.