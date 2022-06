Aussi à Comblain-au-Pont

Héron n’est pas la seule Commune à avoir reçu des subsides de la ministre Tellier, pour des projets initiés dans le cadre des Programmes communaux de développement rural. Subsides pour des projets permettant de privilégier la mobilité douce mais aussi le réaménagement d’espaces dédiés aux activités villageoises et à la convivialité. Comblain-au-Pont aura ainsi une subvention de plus de 366 000 € pour le réaménagement global de sa traversée. Projet qui intègre les enjeux de sécurité routière, mobilité douce, convivialité et développement économique.