Avis aux amateurs : le musée communal de Comblain-au-Pont cherche son nouveau conservateur

Le Musée d’Ourthe-Amblève abrite plus de 6000 objets, illustrant l’histoire de l’homme et de la pierre, de la Préhistoire à nos jours: des collections minéralogiques, paléontologiques, archéologiques, folkloriques, ethnographiques et artistiques… Seule une partie est exposée et scénographiée. Ce musée local cherche à présent son nouveau "gérant" qui sera chargé de maintenir la reconnaissance comme musée et de développer de nouvelles actions dans les quatre axes de travail définis par la Fédération Wallonie-Bruxelles: conservation des pièces, publication d’articles scientifiques, expositions, approche pédagogique. Le recrutement pour ce mi-temps est lancé par la Commune et les candidatures sont à rentrer pour le 29 avril. Le profil recherché: disposer d’un master en histoire de l’art et archéologie ou avoir un master en histoire ou en information en communication ou en sciences de gestion.