Les contes et légendes au fil de l’Amblève illustrés en bande dessinée

Après 1 an et demi de gestation, l’ouvrage se constitue donc de huit histoires au gré des haltes, des villages et des personnes que Colas Lagasse rencontre sur son chemin. Malédictions, diables, petit peuple, rumeurs, intervention divine, amours impossibles, nécromanciens… Autant de thèmes qui font la richesse du terroir.

À la fin de chaque récit, Laure Virzi livre le "petit grain de sel de la sorcière blanche Darinaé", qui offre une interprétation symbolique de ces contes. Il se pourrait, cette fois, que vous les découvriez sous un nouveau jour…

À découvrir le 23 avril

Si les coauteurs ont lancé un financement participatif sur la plateforme Ulule afin de couvrir une partie des sommes investies pour la réalisation du livre, la sortie de l’album est prévue le 23 avril à la Brasserie Elfique, Raborive 2 à Aywaille, entre 13h30 et 19h. "Il y aura une présentation des artistes, une séance de dédicaces, une exposition de nos planches et des conteurs professionnels, détaille Gil. Les plus courageux pourront aussi aller à la rencontre de la sorcière blanche. La bande dessinée sera ensuite disponible dans les librairies, au Monde Sauvage d’Aywaille, dans les musées et centres culturels, notamment à Comblain-au-Pont. On va également lancer un site d’ici 15 jours où il sera possible de commander le livre en ligne. L’idée est de toucher les gens de la région mais aussi des touristes qui veulent apprendre autrement." Et pour la suite, l’équipe a déjà quelques idées dans les tiroirs… "Le premier était un one shot et finalement on ressort un deuxième album, donc on ne dit pas non à un troisième sur l’Ourthe cette fois mais on va d’abord voir comment celui-ci sera accueilli. La porte n’est pas fermée en tout cas."