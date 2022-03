Comblain/Neupré: le Cortil débarque au complexe communal

Tout a démarré au départ d’un projet bien plus petit."Nous cherchions un partenaire pour reprendre et professionnaliser notre boutique de vêtements de seconde main “La Belle à faire” qui tournait bien mais qui n’avait plus vraiment de gestionnaire,explique le président du CPASde Comblain, Frédéric Cornelis.On a pris contact avec le Cortil, dont l’objet principal est la réinsertion professionnelle. L’ASBL a déjà une expérience et était partante. Au fil des rencontres, le contour du projet s’est agrandi pour devenir un véritable centre intégré." La boutique de seconde main, rebaptisée "Rebelote", est en train d’être rénovée, agrandie pour en faire un magasin moderne, professionnel, qui ouvrira ses portes en septembre. " On a aussi créé un partenariat avec le magasin de seconde main d’Aywaille, Fanfreluche, géré par La Teignouse. Un centre de dépôt et de tri sera mis en place.Il permettra de redispatcher les vêtements les plus en ordre dans les deux boutiques. On met en place toute une filière de revalorisation des marchandises", poursuit le président du CPAS.

L’ASBL Cortil a aussi repris la gestion des deux salles des fêtes d’une capacité de 80 personnes."Là aussi, c’est pile dans nos compétences,assure Jean-Paul Étienne.L’objectif est de proposer aux locataires de la salle notre service traiteur, l’organisation de banquet, l’intendance et le service en salle. Nous disposons de stagiaires en formation."Les salles et les cuisines ont été rénovées. Les travaux seront terminés fin avril. Et il est déjà possible de louer les salles pour des fêtes privées.

En été, l’ouverture d’un point de petite restauration est envisagée sur le site, bien situé le long du RAVeL. Au rez-de-chaussée, à côté du magasin social, une centrale de repassage et un service d’aide ménagère à domicile, via les titres-services, s’installeront ainsi qu’un service IDESS, qui propose des petits services de dépannage dans les maisons et les jardins."Le but est d’y engager du personnel provenant de Comblain, en garantissant des emplois pérennes. Ce sont aussi trois nouveaux services pour le citoyen",résume Jean-Paul Étienne qui annonce leur ouverture pour septembre. Quant aux abords du site, ils seront eux aussi valorisés et entretenus par le Cortil grâce aux stagiaires de sa section espace vert. Le parc et la plaine de jeux resteront accessibles à la population pour en faire un lieu convivial et de rencontres.