Rénovation de la place d’Ocquier: les travaux commenceront dans un an

Sauf contretemps, les travaux d’embellissement de la place et de ses alentours commenceront à l’automne 2024. Soit dans un an. Voilà ce qu’a confirmé le collège claviérois ce mardi matin lors de la visite du ministre wallon des Pouvoirs locaux, Christophe Collignon. Celui-ci s’est rendu dans le village condrusien, remarquable grâce à son ensemble d’anciennes maisons en pierre, pour tenter de se rendre compte de l’utilité de l’enveloppe wallonne de 500 000 € dégagée en faveur de la Commune de Clavier dans le cadre de l’appel à projets "Cœur de Village".

"Nous réfléchissions depuis plusieurs années avec la CLDR (Commission Locale de Développement Rural) à un projet afin de mettre en valeur le village, rappelle le premier échevin Damien Wathelet. Nous avions constitué trois groupes de travail, dont un qui avait pour mission d’imaginer la rénovation du centre d’Ocquier."

Concrètement, en quoi vont consister les travaux qui coûteront au total 726 000 €, avec donc, 80% de subsides ? "Le tarmac va être remplacé par de nouveaux pavés mais les places de parking seront conservées, précise l’échevin. On va faire refonctionner la fontaine, des bancs vont être installés, un faisceau lumineux sera installé dans la rue adjacente. Le chemin pédestre vers la rue Thier de l’eau sera lui aussi réaménagé."

Ces travaux devraient être finis dans le courant de l’année 2025. "Ils constitueront en réalité la première phase de la rénovation du village qui en comptera deux autres." Sans compter la réfection et la sécurisation de la N638 empruntée notamment par les camions de la carrière de Jenneret. Mais ça, c’est un autre dossier bien plus complexe qui dépend du SPW. Et qui donne des cheveux blancs aux membres masculins du collège claviérois depuis de nombreuses années.