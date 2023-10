Bientôt trois classes dans l’ancienne poste de Clavier-Station ? La Commune va rentrer un projet pour obtenir des subsides

Après avoir agrandi l’école de Bois-et-Borsu, la Commune de Clavier aimerait moderniser les installations de l’implantation de Clavier-Station. On l’a appris ce mardi: le collège va rentrer un dossier pour obtenir des subsides communautaires dans le cadre de l’appel à projets du Plan d’Investissement Exceptionnel des bâtiments scolaires. Celui-ci prévoit une enveloppe d’1 milliard d’euros. C’est dans le courant de l’année 2024, ou au plus tard, au printemps 2025 (l’appel à projets se déroule en quatre temps, et les "recalés" des trois premières dates, pourront retenter leur chance au dernier trimestre 2024) que le projet claviérois saura s’il est sélectionné ou non.