60 ans d'amour diamant et gourmand pour Roger et Marguerite

Ce dimanche, les autorités communales de Clavier fêtaient les noces de diamant de Roger et Marguerite Remy et Liebens. Comment se sont-ils connus ? Roger raconte: "Ma sœur étant en classe avec Marguerite, elle est venue un jour à la maison avec elle et je suis tombé sous le charme. Nous avions 16 ans. Nous ne nous sommes plus quittés depuis." Les amoureux se sont mariés à 20 ans, le 5 octobre 1963. Marguerite a travaillé dans le commerce d’alimentation avant de se consacrer à leurs deux enfants. Roger, lui, a fait carrière comme cuisinier. Changeant souvent d’établissement pour apprendre, il a décidé, à un moment donné, pour être plus présent dans sa famille, de rentrer à l’Inno, toujours en restauration. À la fermeture, il s’est finalement redirigé vers le magasin IKEA.