Clavier: un automobiliste grièvement blessé cette nuit sur la N63 à Bois-et-Borsu

Pour une raison qui reste à déterminer, le conducteur a perdu le contrôle de son véhicule alors qu’il circulait sur une longue ligne droite. La voiture a percuté la berme centrale, a fait plusieurs tonneaux avant de percuter le rail de sécurité situé à droite et de s’immobiliser dans les arbres qui se trouvent en contrebas de la chaussée. Le choc a été violent.

Le conducteur a été grièvement blessé. L’automobiliste a été pris en charge par les secours et transporté à l’hôpital du Mont Legia à Liège. Ses jours étaient en danger. Le parquet de Liège a été avisé des faits. Un expert a été désigné pour déterminer les circonstances et les causes de l’accident. Le dépanneur Lallemand, du Dépannage du Condroz, a été appelé sur place. Il a mis en place un véhicule de sécurisation durant toute l’intervention des secours et de l’expert. Une seule bande a été bloquée à la circulation. Le dépanneur Lallemand a ensuite pris en charge le véhicule accidenté et l’a emmené. Les opérations se sont terminées à 7 h 15.