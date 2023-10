Les deux individus qui avaient été très violents dans les rues d'Ocquier doivent répondre de leurs actes devant le tribunal correctionnel de Huy

Trois scènes de violence ont été déplorées. Il y a d’abord eu ce véhicule stoppé net par deux individus qui ont déboulé sur la route. Le conducteur a été sorti du véhicule, puis a reçu plusieurs coups de poing et de pied. La victime présentait une plaie à sang coulant au genou et au coude, des traces de griffure dans le cou et avait la mâchoire gonflée, selon les précisions apportées par le ministère public. L’homme, qui s’était constitué partie civile et qui était présent à l’audience, a confié avoir eu très peur, en particulier parce qu’il était accompagné, ce jour-là, de sa femme enceinte de 3 mois…

Ensuite, c’est le propriétaire d’une voiture stationnée qui a été pris à partie. Sur des images de vidéosurveillance, on voit clairement l’un des deux individus porter un coup de poing à l’arrière de la tête de la victime. Enfin, des passants ont déclaré avoir été poussés, dont une jeune femme mineure au moment des faits qui a expliqué avoir été poussée violemment conte un mur.

Seul l’un de ces deux individus s’est présenté devant le juge. Détenu, il a indiqué vouloir s’expliquer sur les faits qui lui sont reprochés. Reconnaissant avoir consommé de l’alcool, il a assuré s’être retrouvé dans une situation qui le dépassait… "Moi, je faisais tout pour le calmer mais il était devenu incontrôlable", a-t-il déclaré. "Il a sorti l’homme de la camionnette et d’autres personnes sont arrivées autour. Je suis intervenu pour éviter qu’il ne se fasse lyncher. Vu la situation, je pourrais avoir donné un coup à la victime", a-t-il ajouté.

16 condamnations

Selon ses dires, si tel est le cas, ce n’était pas voulu… Mais il est un fait que son casier judiciaire bien fourni ne joue pas en sa faveur… "Pas moins de 16 condamnations, dont de très grosses et notamment pour des faits avec une certaine violence", a relevé le ministère public. Si bien qu’arrivant aujourd’hui au bout de sa peine, cet homme de 34 ans aura passé plus de 10 ans en prison ! "Je veux en finir avec tout cela. J’ai une fille de 16 ans et je veux passer du temps avec elle, avec ma famille", a-t-il confié.

Le parquet a requis une peine d’un an de prison avec, éventuellement, un sursis probatoire, estimant qu’il y a un problème de violence à régler.

Pour l’autre prévenu, qui ne présente que "deux petites infractions de roulage et aux règles Covid", le parquet a réclamé une peine de 10 mois de prison avec sursis probatoire "afin d’opérer un travail sur la gestion de l’alcool".

"L’ingérable"

Quant à l’avocate du trentenaire, insistant sur le fait que ni les constatations des policiers ni les déclarations des victimes ne mettent en cause son client, elle a réclamé, à titre principal, son acquittement pur et simple et ce, "même s’il n’aurait jamais dû se retrouver dans cette situation vu que sa libération conditionnelle avait été révoquée". Selon son avocate, "tous les éléments convergent" vers l’autre individu. "L’ingérable", a-t-elle ajouté, ce n’était pas son client. L’affaire a été fixée en débats continués le 18 octobre pour la production de pièces. Le jugement est attendu le 8 novembre.