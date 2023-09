Le Claviérois Éric Furnémont sort un nouvel opus, incandescent

Les poètes sont généralement plus discrets que les peintres ou les musiciens. Leur instrument secret ? la rêverie vagabonde. Chez certains, leur esprit est toujours en alerte, de jour et parfois même de nuit. Éric Furnémont, l’architecte de Saint-Fontaine, se veut poète, mû par une imagination sans bornes et baigné dans un univers qui n’appartient qu’à lui-même et dont lui seul peut vous envelopper.