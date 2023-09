Des chants polyphoniques à l’église d’Ocquier

Les trois femmes chantent ensemble depuis près de huit ans et se sont rencontrées dans leur école de théâtre, à Bruxelles. "On avait des cours de chants dans notre école, nous nous sommes d’abord retrouvées pour le plaisir de chanter ensemble, puis nous avons organisé des concerts et des ateliers", racontent-elles.

Leur présence dans ce petit village de Clavier n’est pas due au hasard. Dans le passé, le centre culturel de Marchin OYOU avait proposé différentes animations à l’occasion de la Toussaint, et Romane avait participé à l’un des projets, "La Ronde des mortes", en hommage aux macrâles. La chanteuse avait alors parlé de son trio vocal Entre 2 silences, qui a ét é favorablement accueilli. "J’ai beaucoup d’affection pour les personnes d’Ocquier, j’avais envie de revenir pour leur proposer cet atelier et ce concert, explique l’artiste. Nous sommes aussi venues il y a quelques mois enregistrer des chants dans l’église."

Leur répertoire est composé de chants polyphoniques souvent traditionnels ou sacrés, qui viennent de partout d’Europe de l’Est, ou d’Afrique du Sud, comme celui qu’elles proposaient lors de l’atelier et qui vénérait la naissance. "Nous sommes beaucoup influencées par les chants de l’Est, c’est un répertoire qu’on connaît, car Romane et Isabelle se sont beaucoup rendues en Bulgarie. Mais nous travaillons aussi les chants sud-africains, parce qu’il y a des cultures très fortes de polyphonie, c’est cet aspect harmonique qui nous touche beaucoup. On retrouve ce type de chant partout dans le monde, ce qui nous émeut finalement c’est de comprendre ce qui unit les gens dans le fait de partager leurs chants à plusieurs voix", détaille Bérénice.

"Dans une église, les harmonies s’entendent encore plus fort"

L’idée de cet atelier a émergé avec le centre culturel afin de permettre aux chanteuses de rencontrer les habitants et de leur partager des morceaux afin qu’ils puissent participer au concert du soir, une manière de les inclure dans le spectacle et de propager le plaisir de chanter ensemble… "Le son dans les églises est magnifique, les harmonies s’entendent encore plus fort. Entre la réverbération et la résonance, les sensations sont plus fortes quand on chante dans ce type de lieu", conclut Isabelle. Le son étant amplifié, cela leur permet par ailleurs de chanter sans micro.