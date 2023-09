L’extension de l’école de Bois-et-Borsu inaugurée: "Ça valait le coup d'attendre!"

Après plus de trois années de chantier, l’école borsutoise est dès à présent opérationnelle depuis cette rentrée scolaire. Ce samedi était l’occasion parfaite, avec la présence ministérielle de Christophe Collignon, Frédéric Daerden et Pierre-Yves Jeholet, pour présenter officiellement cette extension flambant neuve. Elle est le résultat d’un engagement continu envers l’excellence académique et le bien-être des étudiants de cette institution. Au rez-de-chaussée se situe un bureau pour la direction, suivi d’un grand réfectoire équipé d’une cuisine, des sanitaires pour tous ainsi qu’une classe pour les P1 et P2. Au premier étage, ce sont les P3 et P4 qui ont déposé bagages et bénéficient également d’un espace de dédoublement avec tableau noir pour les intervenants externes (logopèdes, par exemple). Et le dernier étage qui comprend le grenier. "Ce projet est enfin accompli et fonctionnel, s’enthousiasme Émilie Pirnay, échevine de l’Enseignement. Je pense avant toute chose qu’on doit remercier toutes les personnes qui ont collaboré de près ou de loin à l’élaboration de ce lieu. Cela valait le coup d’attendre, même s’il est vrai que les enseignants et les enfants ont dû camper durant cette période. Cette remise aux normes laisse désormais place à des projets dans d’autres écoles."