La Région refuse les cinq éoliennes de Windvision à Clavier

La Région wallonne a mis son veto sur le projet éolien à Clavier, porté par le promoteur Renner Energies (Vortex/Windvision)Windvision. Elle vient en effet de refuser le projet dans le cadre de la demande de permis pour ce parc éolien de cinq mâts, envisagé entre les villages de Clavier, Clavier-Station, Les Avins et Bois-et-Borsu, non loin de la N63. Une décision qui réjouit la Commune de Clavier: elle avait elle-même rendu un avis négatif au terme de l’enquête publique, menée en mai 2023. Une enquête publique qui avait débouché aussi sur une pétition de 1400 signatures d’opposants, lancée par le collectif "Sauvegarde du patrimoine condrusien". "Le fonctionnaire-délégué a suivi l’avis de la Commune de Clavier, se réjouit l’échevin Damien Wathelet. Les Communes voisines qui ont répondu ont rendu un avis négatif. Certaines n’ont pas rendu d’avis. La motivation de la décision de refus de la Région prend en compte plusieurs critères, que nous avions aussi défendus: le projet va dénaturer le paysage condrusien et implique une covisibilité avec d’autres parcs éoliens."