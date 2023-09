Soixante voitures de luxe ont roulé pour la bonne cause à Clavier (vidéo)

Dans un second temps, cette journée permet a des enfants d’associations de découvrir l’adrénaline procurée par ce type de véhicule, gratuitement. "Cette année, et pour la première fois, nous avions 56 enfants qui étaient présents afin de faire des tours en voiture, ils en ont fait parfois deux ou trois. C’est génial car ils ont un sourire scotché aux lèvres du début à la fin, et ils s’amusent vraiment. C’est quelque chose de très plaisant à voir, comme j’ai pu le faire ce matin avec mon véhicule."

Un sentiment partagé par d’autres conducteurs, comme l’exprime Jean-Marie Bodarwé, propriétaire d’une Ferrari 458 Italia. "L’unique motivation de venir ici avec ma voiture de sport, c’est de voir le sourire et le plaisir qui est procuré aux passagers, tout en rendant service. J’ai la chance de pouvoir réaliser un rêve, c’est normal aussi de pouvoir le partager. Je fais ce type d’activité à deux ou trois reprises annuellement, et c’est toujours un plaisir."

Des propos confirmés par de nombreux propriétaires des 60 autos qui ont pris la route ce samedi.

Mais les enfants n’étaient pas les seuls à grimper dans ces bolides le temps d’une balade. Tout au long de la journée, plus de 400 passagers "payants" ont pris place dans le siège de droite des nombreuses voitures de sport présentes. Porsche 911, Audi R8, BMW M4, Aston-Martin V8 Vantage Roadster, quelques modèles de Ferrari ou encore, l’un des huit exemplaires belges de Dallara Stradale.

"C’est une sensation incroyable, la puissance est impressionnante, et en plus le modèle est exceptionnel, je me sens très privilégiée d’avoir pu faire un tour dedans."

Malgré les craintes liées au déménagement de l’événement, ce sont 14 000 € qui ont pu être récoltés sur la journée, soit 500 de plus que l’an passé. Mais beaucoup plus que ça en sourire et plaisir des enfants et passionnés.