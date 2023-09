Les moteurs vont vrombir pour la bonne cause ce samedi à Clavier-Station lors du Dream Cars

Concrètement, 65 voitures de luxe et quelques voitures de rallye seront exposées samedi sur la place de Clavier-Station. Des Porsche, des Ferrari, des BMW, des Audi, des Ford Mustang, des Lancia Delta ou encore une Dallara. "Malheureusement, nous n’aurons pas de Lamborghini cette année, regrette Benoît Losfeld, mais il y aura quand même de sacrées machines." Cerise sur le gâteau: il est possible pour le public de monter à bord de ces voitures de luxe. C’est même en réalité le principe de la journée. "Ces voitures appartiennent toutes à des particuliers qui se déplacent gratuitement dans le Condroz. L’idée est que les spectateurs puissent s’offrir pour 24 euros une balade de 20 minutes à bord des voitures conduites par les propriétaires. Les départs se feront en cortège toutes les demi-heures de 10h à 16 h 30. Nous partirons à chaque fois vers Vervooz, et nous rappellerons aux conducteurs qu’il s’agit de respecter le code de la route."

Ce Dream Cars avait permis de récolter 13 500 € en 2022. Le Rotary espère encore dégager un coquet bénéfice en 2023. "Même si nous avons un peu moins de voitures cette année. On le sait, le nom Durbuy attire davantage de propriétaires… ", glisse encore le président.

L’argent récolté ce samedi sera destiné à la bonne cause: pour financer les échanges d’étudiants à l’étranger, pour offrir des vaccins à une association qui aident des enfants à Kharkiv et pour aider le home Les Bruyères à Érezée.

Vous pouvez réserver votre balade de 20 minutes dans une des Dream Cars sur le site www.rotarydurbuy.be