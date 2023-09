Du monde et du soleil à Les Avins pour la Journée des Claviérois

Organisée maintenant depuis six à sept années, avec une interruption de deux ans à cause de la crise Covid, la Journée des Claviérois a pu se tenir ce samedi, enfin. L’événement a rassemblé beaucoup de monde sur le site culturel de la rue des Écoles et a pu bénéficier d’un programme copieux. "Cette journée, on y accordait beaucoup d’importance, car cela permet de faire connaître un maximum d’activités", a commenté le bourgmestre, Philippe Dubois, fort désireux de l’organiser cette fois sur ce site spécifique, à Les Avins. "On y a regroupé, depuis presque deux ans, tout le pôle culturel, on a élargi les activités de l’atelier de sculptures, on aussi ramené ici l’atelier de poterie qui était à côté de l’administration communale", a-t-il rappelé. Suite à la restructuration des implantations scolaires, c’est là aussi qu’a été développé le pôle de l’Accueil Temps Libre. Dans le cadre du plan d’investissement communal, la Commune vient également de réparer la voirie qui passe devant, avec des accessibilités de mobilité douce, pas très loin du RAVeL.