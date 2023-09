Le champion du monde Nério, dalmatien de Bois-Borsu, prend sa retraite

Vice-champion du monde et d’Europe dans la catégorie seniors en 2017 et 2018, Nério vient de réaliser le Grand Chelem en 2023 dans la catégorie vétérans. Champion d’Europe en avril à Herning (Danemark), l’élégant "Pongo" condrusien est récemment devenu champion du monde à Genève (Suisse). De quoi rendre logiquement très fiers ses propriétaires, Gérard Spissinger et Rose-Marie Lavigne, qui se sont découvert une passion pour la race croate en 2015. "Quand nous avons eu Nério – Nério, comme le père de Largo Winch dans la bande dessinée que j’aime beaucoup –, l’éleveur d’Ovifat nous a demandé de participer à un concours de dalmatiens pour représenter sa nichée. Il avait environ 6 mois, et à entendre les commentaires d’autres propriétaires, nous avons compris qu’il avait un beau potentiel."

Une génétique exceptionnelle

Mois après mois, les concours et les titres se sont enchaînés jusqu’à la période Covid qui a contraint le couple de Bois-Borsu à mettre en stand-by la "carrière" de leur damaltien. Avant de reprendre de plus belle jusqu’au double couronnement de cette année.

"Au championnat d’Europe au Danemark, on s’est rendu compte que notre chien avait vraiment une génétique exceptionnelle puisqu’il était le seul représentant parmi les 44 champions, toutes races confondues, qui avaient brillé en 2017 à Leipzig. Ce sentiment s’est encore renforcé au récent championnat du monde que Nério a remporté haut la main."

Des titres, Noémus du Bois de Bayehon – son vrai nom qui fait référence à un ruisseau des Hautes Fagnes – pourrait encore certainement en briguer l’an prochain. Mais il n’en sera rien. "C’est fini. Comme Eddy Merckx (NDLR: en 1977) , je ne veux pas que Nério fasse le Tour de France de trop, sourit Gérard Spissinger. Nério restera imbattable. De toute façon, ça n’aurait guère de sens de se rendre aux championnats du monde en Croatie l’an prochain. Le juge risque de privilégier les dalmatiens issus de la mère-patrie. Comme en patinage artistique, l’attribution d’une note est toujours subjective." Même s’il y a plus d’une centaine de critères issus du standard à évaluer. Une sacrée liste que Gérard Spissinger connaît désormais par cœur puisqu’après quatre ans d’étude, il vient de réussir son examen pour devenir juge. "Ce samedi, j’officierai d’ailleurs comme juge stagiaire dans un concours en province d’Anvers." Ancien militaire, il laissera dès lors son épouse recevoir les honneurs lors de la Fête des Claviérois à Les Avins, ce samedi. "C’est à elle que revient tout le mérite, elle entraîne quotidiennement Nério et nos autres chiens qui participent à des concours", conclut Gérard Spissinger qui va donc sillonner l’Europe avec son mobil-home pour présenter d’autres dalmatiens à des concours internationaux.