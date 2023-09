Bonheur, amour et fidélité depuis 65 ans pour René et Martha, à Clavier

Et Philippe Dubois de confier que René Laruelle était "un grand sorteur, il aimait boire un verre, draguer les filles des villages avoisinants et rentrait souvent aux petites heures". Avec une constante cependant: il prenait le bus de 6h le lundi matin pour aller travailler à Cockerill. Martha Liemans s’amusait, elle aussi,: elle allait danser avec ses sœurs et ses amies après le travail.

Tous deux se sont rencontrés à la fête à Modave. Un verre offert et ce fut le coup de foudre. Le lundi de la fête, René prenait déjà le café chez les parents Liemans. Ce fut alors les allers et retours entre Terwagne et Modave, ensemble sur le vélo. "Mais que s’est-il donc passé une fois sur le chemin du retour ? Martha est tombée non pas du vélo, mais enceinte. Probablement pas du Saint-Esprit", sourit le mayeur.

Ce fut le début d’une belle et longue histoire qui dure encore aujourd’hui. Martha et René ont élevé trois enfants qui leur ont donné des petits-enfants et des arrière-petits-enfants. Aujourd’hui, ils apprécient toujours autant les vacances, le caravaning, le bricolage et… le soutien à leur grande famille. "Pendant vos 65 ans de vie commune, vous avez prouvé que les mots amour, fidélité, bonheur ne sont pas dénués de sens. Tout au contraire, ce sont des valeurs qui vous ont permis de vaincre les maladresses, les échecs ou les épreuves plus difficiles", leur a confié le bourgmestre. Les époux coulent aujourd’hui des jours heureux à Terwagne "où vous êtes unanimement appréciés".

Et "rendez-vous dans cinq ans pour une aussi belle fête".