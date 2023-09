La piscine d’Ocquier joue les prolongations cette semaine

Une fois les portes de la saison 2023 définitivement refermées, il sera déjà temps de se pencher sur la suite de la rénovation et de la modernisation de l’infrastructure. "Nous avons prévu de placer un volet à l’automne, rappelle Jérôme Remacle, président du comité. On pourra ainsi opérer un bon hivernage et gagner quelques degrés au niveau de la température de l’eau l’été prochain."

D’ici quelques semaines, les dynamiques bénévoles et le collège communal se mettront aussi autour de la table pour évoquer la troisième phase des travaux prévue en 2024. "Il s’agira d’installer une pompe à chaleur, de placer des panneaux photovoltaïques, de démolir le bâtiment actuel et d’en reconstruire un nouveau, avec toilettes et douches aux normes", rappelle l’échevin des Sports, Damien Wathelet. Nous devons d’ailleurs encore mettre à jour le permis."

L’estimation du coût total des travaux n’est pas encore connue mais "quoi qu’il arrive, nous serons bien en dessous du montant que la Commune aurait dû sortir si nous avions opté pour la grande rénovation partiellement subsidiée évoquée en son temps." D’autant plus que les bénévoles pourraient ici encore se retrousser les manches en participant à la démolition du bâtiment.