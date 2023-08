Les écoliers vont enfin étrenner la nouvelle aile de l’école de Bois-et-Borsu

Et donc, ce lundi, ce sera officiellement le premier jour de la nouvelle aile de l’école de Bois-et-Borsu. Avec, d’ailleurs, une inauguration officielle prévue le 23 septembre prochain ; "et on aura trois ministres présents", souligne avec fierté Philippe Dubois. D’ici là, les enfants auront l’occasion de prendre possession de la nouvelle aile, d’y trouver leurs marques.

Cette nouvelle aile, écoliers et enseignants l’attendent avec impatience. Tout comme Nadine Eloye, qui remplace la directrice depuis début avril dernier. Non pas qu’elle découvrira la nouvelle aile ce lundi. Elle a ainsi organisé le déménagement pendant les vacances, et puis le bureau de la direction avait été déplacé à Clavier depuis le début des travaux. "Il y a des semaines que j’y passe du temps pour que tout soit prêt, explique-t-elle. Les enseignants sont super impatients et très motivés." Les institutrices sont venues des journées entières pour aménager leurs classes avec l’aide des ouvriers communaux pour l’ameublement. "Depuis deux ans, cela bouge dans tous les coins. Ce sera un bonheur de voir les enfants dans les nouvelles classes. Tout le monde se réjouit d’être lundi."

Ces travaux étaient nécessaires pour l’accueil et le travail des écoliers. Déjà, le réfectoire n’était pas assez grand. "Le gros point positif désormais, c’est qu’on aura un énorme réfectoire pour les élèves des maternelles et des primaires. Et cela leur donnera la possibilité du potage les lundi et vendredi et des repas chauds les mardi et les jeudi." Autrefois, les écoliers avaient accès à des repas chauds. Sauf que ce n’était plus cas depuis le Covid. "Ils mangeaient leurs tartines dans les classes." Ici, retour au réfectoire ; ce qui est une bonne chose. La nouvelle aile, c’est aussi de nouvelles classes. Et "chaque classe aura son tableau numérique". Les petits des classes maternelles, eux, auront une nouvelle cour, un nouveau préau et une classe supplémentaire. Le nombre d’enfants qui suivent les cours à l’école de Bois-et-Borsu ? "Une centaine."