Extension de la carrière de Jenneret : le collège de Clavier s’y oppose fermement

"La demande de permis reprend une partie urbanisme sur laquelle la Commune de Clavier n’a rien à dire, mais aussi une partie environnement et là, on est concernés car il y a des incidences sur l’environnement. Surtout sur le charroi." Et justement, l’évaluation des incidences sur l’environnement "présente des insuffisances", selon le collège, telles que l’autorité compétente ne pourra statuer en toute connaissance de cause. Et le plus important, pour les Claviérois, "ce sont les nombreuses contradictions et incomplétudes qui émaillent le volet lié au charroi et à la mobilité ". Cet aspect n’est repris que "dans trois lignes" dans le dossier.

Pas de solution substitution proposée

Clavier a fait ses calculs. Selon le carrier, l’écoulement des 185.000 tonnes annuelles prévues correspondrait à une moyenne de 32 transports journaliers ; la Commune, elle, l’estime plutôt à 50 (à multiplier par 2, puisque les camions passeront aussi à vide). À ajouter à cela le camion de 27 tonnes par jour pour le petit granit. Et cela, 11 heures par jour en semaine ainsi que ponctuellement le samedi. De plus, "le charroi lié à la carrière est intégralement dirigé par la route régionale traversant Ocquier, préservant ainsi les deux villages de Durbuy". Or, la traversée d’Ocquier n’est pas aménagée pour pouvoir supporter un tel charroi durant les 20 ans d’exploitation prévus. Pour pallier ces nuisances, la société Meuse Travaux dit juste qu’elle imposera aux transporteurs de respecter les limitations de vitesse "et de rouler avec courtoisie". Commentaire du bourgmestre: "c’est la fréquence et l’intensité qui dérange, pas la vitesse excessive…"

Pour Clavier, il ne fait aucun doute que le charroi ne peut transiter par le village d’Ocquier, la société Meuse Travaux ne propose même pas de solution de substitution… "Il aurait été possible de prévoir une répartition du charroi entre différents itinéraires ou encore de prévoir un contournement d’Ocquier aux frais du demandeur en accord avec la Commune de Clavier", mais la société wanzoise ne le suggère même pas. La Commune de Clavier est donc opposée à l’octroi du permis. S’il devait l’être, elle annonce déjà qu’elle introduira les recours nécessaires.