De drôles de bicyclettes ont circulé samedi dans le village d’Atrin, à Clavier

Heureusement, le moral des troupes était quand même au beau fixe, car les réservations pour le souper barbecue étaient nombreuses. "Le soir, nous attendions 150 personnes. Une grosse partie du village sera là. De plus, cette année, un fermier nous a prêté un pré pour installer le chapiteau et le château gonflable, ce qui est plus agréable, et sécurisant, que de s’installer sur la route."

Les bénéfices de la fête sont réinjectés dans les autres organisations du comité durant l’année telles que la fête d’halloween et l’apéritif du Nouvel An. "Notre comité est composé de huit personnes est assez jeunes et nous avons pas mal d’amis de l’extérieur qui viennent nous aider. C’est une petite fête sympathique et nous sommes heureux de festoyer tous ensemble pour la fin des vacances."