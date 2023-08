Clavier: le chantier du hall des sports avance bien. Le voici vu du ciel

Un 4e terrain de foot pour l’école des jeunes

Le dossier connaît un petit ajustement par rapport aux plans initiaux avec, finalement, l’ajout d’un 4e terrain de football pour l’école des jeunes de la Clavinoise. "Le hall des sports et la salle rurale sont construits là où se trouvaient les terrains utilisés par les jeunes de la Clavinoise, rappelle Damien Wathelet. Et il était prévu de recréer trois terrains dans la zone du plan d’eau. Or, avec le succès grandissant de l’école des jeunes du club, on s’est rendu compte qu’il était utile d’aménager un 4e terrain. D’où la demande de modification du permis initial qui a été envoyée à Liège. Initialement, il était prévu de sortir toutes les terres. On a changé d’option. Cela limitera les coûts et elles serviront aux terrassements dans la zone du plan d’eau."

Parallèlement au chantier en cours, la RCA devra s’atteler à désigner un gestionnaire de l’infrastructure (voir ci-contre) qui aura notamment dans ses missions d’orchestrer la grille de réservations du hall. Pour rappel, selon la convention passée avec la Commune d’Ouffet (partenaire financière à hauteur de 50 000 € sur un budget total de 6,45 millions HTVA, soutenus par divers subsides qui laisseront la RCA financer le solde via un emprunt sur 30 ans), les clubs issus de son territoire pourront occuper l’infrastructure jusqu’à 25% du temps disponible. "On a régulièrement des demandes de clubs de Clavier, d’Ouffet et des environs dans des disciplines comme le futsal, le badminton, le volley, le tennis de table et le basket. Il y a aussi de l’intérêt de sociétés qui organisent des stages sportifs. On les invite à confirmer leur demande par mail au RCA et à nous recontacter après le 1er trimestre 2024."