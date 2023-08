Clavier: toujours la même flamme pour Henri et Chantal après 50 ans de mariage

Ce samedi, dans une salle de cérémonie bondée, les autorités communales fêtaient les noces d’or du couple Henri et Chantal Hain-Saint Rémy. Claviérois tous les deux, Chantal a passé sa jeunesse à Ochain et Henri à Vervoz. Grâce à un rendez-vous raté, ils se sont rencontrés dans un bal à Somme Leuze et ne se sont plus jamais quittés depuis.