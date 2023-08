La fête malgré la pluie à Ochain

Vendredi, la fête commençait en force avec le blind test: "Le jeu a eu un succès fou. Vingt équipes de cinq personnes ont participé au jeu, sans compter le public. L’ambiance était incroyable", explique le président du comité, Dany Hubert.

"Un show un peu comique était organisé avec une dame costumée, qui se déguisait en vamp, dame de compagnie. C’était original et sympathique, cela a mis une ambiance du tonnerre", enchaîne Annie Luymoeyen. "Le samedi, nous organisions le rallye des ancêtres, poursuit-elle. Cinquante-neuf voitures étaient inscrites. Sous le soleil, et puis sous la pluie, plus de 120 participants ont découvert avec beaucoup de plaisir les très beaux villages de la région du Condroz et de ses environs. Deux boucles de 140 et 60 km étaient organisées, avec le traditionnel barbecue à midi".

La journée s’est poursuivie avec le beer pong, très prisé par les jeunes, et le lotto animalier. "Nous avons installé une bâche quadrillée, qui correspond à une grille de lotto dans un petit enclos, avec une poule. Le public achète un billet du “lotto”, et l’endroit où la poule se soulage indique le numéro gagnant, avec un prix de 100 euros à la clé", confie le président en rigolant. Tous les bénéfices sont réinjectés dans les différentes manifestations du village.

La fête a continué avec le souper, et la soirée dansante. Sous l’œil de Dominique venue prêter main-forte dès le matin. "Je trouve cette fête exceptionnelle, car les gens du village se regroupent, prennent le temps de se parler et de s’amuser, témoigne la quinquagénaire. Je retrouve des personnes que je ne vois pas pendant l’année. C’est une fête de village comme il n’en existe plus beaucoup. Tout le monde se connaît. C’est top".

Le dimanche, les festivités auraient dû se poursuivre en matinée avec la commémoration au monument aux morts à l’école Ste Adélaïde d’Ochain, le dîner pain saucisse ou boulettes, et l’après-midi avec les matchs de volley, tournois de pétanque, château gonflable… Mais, en raison d’une météo exécrable, toutes les activités ont été annulées.