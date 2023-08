De là, vous prendrez le RAVeL, L126 en direction de Havelange et Ciney. Et ce RAVeL (voir ci-contre), il a beaucoup de charme. Vous évoluerez dans un cadre vert avec, tantôt des arbres de part et d’autre de la piste, tantôt une vue dégagée sur le Condroz, ses prairies et ses villages. Vous allez croiser de nombreux vestiges de l’époque où le RAVeL était encore une ligne de chemin de fer. Si certains d’entre eux, comme des bornes ou des bouts de rail, sont plus discrets, d’autres, comme l’ancienne gare de Les Avins, vous sauteront au visage. Et d’ailleurs, sur le quai de cette gare, il y a tout ce qu’il faut pour faire une pause. Des chaises, des tables et même un barbecue (ce sera peut-être difficile d’un point de vue logistique d’en faire un) vous y attendent.

Notre balade à vélo, dans Clavier et ses villages ©EDA V.R.

Vous quitterez finalement le RAVeL à hauteur de l’arrêt de Petit-Avin. Vous tournerez sur une route en mauvais état (vous verrez qu’elle loin d’être la seule dans le cas). Soyez donc au moins équipé d’un vélo tous chemins pour faire cette balade.

De magnifiques paysages

Après être passé au-dessus du Hoyoux, vous arriverez dans un joli hameau. Lorsque vous en serez sorti, vous tomberez sur un paysage à couper le souffle (et ce n’est même pas le plus beau de la balade). Sur votre gauche, le Hoyoux s’écoule à l’abri des arbres. Et à droite, vous verrez un magnifique étang qui semble être le lieu de villégiature de nombreux palmipèdes. Cet écrin de nature à vraiment quelque chose d’apaisant. Quelques centaines de mètres plus loin, le château de Hoyoux (voir ci-contre), qui surplombe d’autres étendues d’eau, vous en mettra encore plein la vue.

Après cette succession de très beaux paysages, vous tomberez sur un Condroz plus «classique», avec des champs et des pâtures tout autour de vous. Vous passerez ensuite par d’autres routes en mauvais état et une petite montée, avant d’arriver au village de Bois-et-Borsu.

Quelques kilomètres plus loin, vous arriverez dans le hameau de Verovz. De loin c’est déjà magnifique. Mais de près, ça l’est encore plus. L’étendue d’eau et ses alentours, occupés par des canards, des moutons, des vaches… s’apparente à un petit coin de paradis. La chapelle Saint-Hubert, située à quelques mètres de là, ne fait qu’accentuer le charme des lieux. Malheureusement, vous ne pourrez pas vous arrêter au bord de l’étang pour faire une pause car il s’agit d’une propriété privée. Mais rien que pour la vue, ça vaut la peine d’aller jusque-là. Petit conseil : faites la balade en fin de journée, les lumières sont encore plus belles.

Après être passé du côté d’Ocquier, vous ferez un petit détour par la province de Luxembourg et le village de Bende, sur la commune de Durbuy. Et franchement, il est sympa avec ses maisons en vieilles pierres. À la sortie, du village, il y aura une grosse descente, qui sera suivie par une montée dans le même style. Et là, ça va être dur. Mais rassurez-vous, c’est la seule vraie grosse difficulté de l’itinéraire.

Les sept ou huit derniers kilomètres du parcours vous offriront de jolis paysages assez caractéristiques du Condroz. Vous passerez notamment par les villages de Pair et Terwagne, avant de retourner à votre point de départ.

Balade vélo Clavier

La balade en pratique

Pour réaliser ce parcours, nous nous sommes basés sur le réseau points-noeuds. Voici l’itinéraire à suivre : 60, 59, 58, 57, 56, 67, 68, 71, 73, 66, 60.

Si vous souhaitez vous simplifier la tâche, vous pouvez encoder le parcours sur le planificateur d’itinéraires de VisitWallonia.be. Vous pourrez ensuite télécharger le fichier gpx sur votre smartphone et l’ouvrir dans une application comme Cirkwi, qui vous servira ensuite de GPS.

Longue de 29,2 kilomètres, cette balade présente tout de même quelques montées et descentes. Mais à part une montée réellement difficile, qui obligera probablement les cyclistes les moins aguerris à mettre le pied à terre, aucune difficulté n’est insurmontable.

Nos astuces pour prolonger le plaisir

Au cours de votre balade, vous pourrez vous arrêter à Terwagne pour boire un verre au Barrik Beer Club.

Le Barrik Beer Club ©Doc

Si vous souhaitez boire un verre pendant votre balade, on a une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c’est qu’il y a un très chouette café à Terwagne, le Barrik Beer Club. Et la mauvaise nouvelle, c’est qu’il n’est ouvert que le vendredi. Mais franchement, si vous en avez la possibilité, ça vaut la peine d’aller y faire un tour. «On propose 140 bières barriquées, détaille le patron Pierre Lesceux. On propose également 30 bières en bouteilles.»

Le Barrik Beer Club propose d’ailleurs quelques références locales. «On a déjà notre propre bière, la Party rock. On vend également la Full Time Hops (NDLR : produite à Comblain-au-Pont) et l’Atrium (NDLR : qui vient de Marche-en-Famenne).»

Au niveau de la décoration intérieure, c’est très old school. «On a voulu recréer l’ambiance d’un ancien café, notamment avec des vieux meubles.»

Notez également que si vous avez besoin d’acheter de quoi boire ou manger un bout pendant votre balade, il y a un Spar à côté de l’ancienne gare de Clavier-Station.

A ne pas manquer

Le RAVeL L126

Notre balade à vélo, dans Clavier et ses villages ©EDA V.R.

Le RAVeL L126 est une ancienne ligne de chemin de fer. Inaugurée en 1872, elle reliait les sites industriels de la vallée de Hoyoux. Faute de trafic, elle a petit à petit été laissée à l’abandon. Les nombreux panneaux explicatifs, situés ajourd'hui tout au long du RAVeL, permettent de ne pas oublier son histoire.

Le château de Hoyoux

Les parties de chasse avaient lieusur le domaine du château de Hoyoux. ©ÉdA

Probablement construit durant la deuxième moitié du XVIIIe siècle, le château de Hoyoux a d’abord été le pavillon de chasse du prince-évêque François-Charles de Velbrück. Le château a toujours été une propriété privée. Il appartient aujourd’hui au baron Berghmans, qui l’a racheté en 1975.