Père et fils Monfort, éleveurs à Clavier, décrochent un 1er prix avec Magie à la Foire à Libramont

Magie a finalement bien décroché la première place du podium. Et elle le méritait, selon ses éleveurs. "C’est une belle génisse primipare de deux ans et demi, de 713 kg et de 127 cm de taille au garrot. Elle a vêlé d’un veau il y a cinq mois." Elle avait bien des atouts pour gagner. "C’est une bête très large aussi bien derrière que devant, avec une fine ossature. Sa démarche est irréprochable, avec beaucoup de punch. C’est tout cet ensemble qui en faisait une potentielle gagnante. Tous les critères, elles les avaient." Père et fils l’avaient préparée avec soin pour le concours. "Elle était en prairie avec un complément de nourriture pour obtenir des performances de poids. Comme elle allaite encore, on lui a ajouté, en plus de sa ration de base, un peu plus de lin et de céréales."

Les deux éleveurs ne sont pas peu fiers de leur titre. "Quand on participe aux concours régionaux, nationaux, c’est un hobby et une forme de sport. Remporter un titre, c’est une réussite, une récompense du travail bien fait, de l’investissement. Ce n’est pas lucratif mais valorisant, à la fois pour l’animal et pour la ferme. C’est une belle vitrine pour nous. Et une belle victoire père-fils car on a tout fait à deux… Quentin est aussi impliqué que moi."

La ferme du Fond de Bois à Clavier produit du lait et de la viande. Elle s’est spécialisée dans la race bovine Blanc Bleu Belge et la génétique, dans une commune, Clavier, qui en est le berceau.