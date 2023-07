Insolite: l’agriculteur de Clavier déniche 67 bouteilles de pineau dans son champ ; il en fait un tableau de chasse percutant

Sur un tronçon de 200 mètres

Quelle ne fut pas sa surprise, en lançant sa machine sur ses terres, de découvrir au sol plusieurs bouteilles de pineau des Charentes. "Et au fur et à mesure que j’avançais dans la moisson, elles étaient de plus en plus nombreuses. À trois, en une heure, on en a ramassé 67, toutes les mêmes, sur un tronçon de 200 mètres. Probablement l’œuvre d’une seule personne, un habitué, qui vient ici en voiture et qui les balance en roulant. Il y en a de très anciennes, abîmées, mais aussi des récentes. L’auteur doit probablement en jeter une ou deux par semaine."

L’agriculteur avait déjà remarqué quelques "cadavres" ci et là. "Mais comme les colzas ont bien poussé et les cachaient, on n (imaginait pas l’ampleur de l’incivilité…" On s’en doute, la situation met en rogne le Claviérois qui observe de plus en plus de dépôts et d’immondices balancés dans les terres agricoles. "Je retrouve régulièrement des canettes et des sachets plastique remplis de déchets. Mais là, vraiment, c’est le summum !"

Pour marquer le coup et sensibiliser les citoyens, Jean-François a exposé les 67 bouteilles, bien alignées, le long du champ et il a posté ses photos sur les réseaux sociaux. "Un tableau de chasse en quelque sorte", sourit-il. Mais derrière la pointe d’humour, il y a aussi de la colère. "C’est honteux, c’est vraiment moche, c’est rageant."

La police de l’environnement prévenue

Et il ne compte pas en rester là: il va prévenir la police de l’environnement et l’agent constatateur en espérant qu’une enquête soit réalisée afin de trouver l’auteur, "même si les chances de le coincer sont maigres".

L’agriculteur aimerait réagir mais il ne sait pas comment… Il réfléchit à poser un panneau d’avertissement le long de son champ. "Mais je crains que l’auteur n’aille tout simplement jeter ses bouteilles ailleurs." Placer à cet endroit une des caméras de surveillance de la Commune destinées à lutter contre les incivilités ? "Pas sûr que ce soit faisable." Ou, comme dans certaines communes du côté de Marche, interdire la circulation aux véhicules dans les chemins de remembrement, propices aux dépôts sauvages car ce sont souvent des lieux isolés ? "C’est peut-être une piste…"