Extension de la carrière de Jenneret à Durbuy: les Ocquiérois craignent plus de camions

Ce qui fait craindre le pire aux Ocquiérois qui dénoncent depuis de nombreuses années le passage de camions sur la N638 qui traverse le patelin. "Actuellement, on compte jusqu’à une trentaine de camions par jour qui passent et repassent dans notre village pour une extraction annuelle estimée à 90 000 tonnes, juge Michel Orban, du Collectif citoyen de la Grand’Rue (CCGRR). Si on double l’activité, nous pourrions donc compter jusqu’à 120 passages quotidiens sur une voirie inappropriée."

En début d’année 2022, ce même collectif avait lancé une pétition qui avait récolté 648 signatures. Il demandait notamment qu’ "une solution durable soit édifiée avant les prochaines élections pour réaliser la déviation du charroi". Aujourd’hui, ce même CCGRR envisage de faire part de son mécontentement à l’occasion de l’enquête publique.

"Je comprends le désarroi des habitants d’Ocquier, avance le bourgmestre de Durbuy, Philippe Bontemps. Il y a une dizaine d’années, nous avions obtenu de l’ancien exploitant qu’il réalise un chemin pour éviter la traversée de Jenneret et Bende. Ce fut une grande victoire. En ce qui concerne Ocquier, je ne suis pas le bourgmestre de Clavier… Toutefois, une solution existe en contournant le village au départ du carrefour avec la rue Amas." Ce projet coûteux et complexe a déjà été évoqué à plusieurs reprises. En vain, jusqu’à présent. "Nous avons pris connaissance de l’ouverture de l’enquête et le collège remettra très certainement un avis", avance Philippe Dubois, le bourgmestre de Clavier, estimant que, vu la procédure en cours, il est prématuré de s’étendre sur cet épineux dossier.